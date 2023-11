Furiose Kieler siegen dank starker Keeper gegen PSG

Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat in der Champions League Paris St. Germain geschlagen und wieder die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen. Die Norddeutschen setzten sich vor allem dank ihrer starken Torhüter mit 26:24 (15:10) gegen den französischen Meister durch. Weitere erfreuliche Nachricht: Vor dem Spiel gab der THW bekannt, dass Kapitän Nikola Bilyk für zwei Jahre bis 2026 verlängert hat.

Das Team von Trainer Filip Jicha legte furios los. Keeper Samir Bellahcene glänzte in der ersten Halbzeit mit 14 Paraden. Danach konnte PSG die Partie zwischenzeitlich drehen. In der Schlussphase setzte sich der THW dann aber durch - auch dank Ersatz-Keeper Tomas Mrkva.

Nach dem Erfolg geht es am Sonntag für Kiel in der Bundesliga weiter. Am ersten Advent ist der Bergische HC (16.30 Uhr/Dyn) zu Gast.