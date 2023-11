Handball-CL: Bietigheim gibt Sieg spät aus der Hand

Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim haben in der Champions League den Sprung zurück in die Erfolgsspur verpasst und die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team von Trainer Jakob Vestergaard verlor am Samstag bei Tabellenführer Györi ETO KC in Ungarn trotz vieler Führungsminuten mit 29:31 (17:13).