Handball: Magdeburg baut irre Siegesserie aus - Sorgen um Starspieler

Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League seine imponierende Siegesserie ausgebaut und bleibt damit den Spitzenteams auf den Fersen. Der Bundesliga-Spitzenreiter feierte in Gudme beim dänischen Vertreter GOG Handbold mit 32:25 (17:13) seinen 16. Pflichtspielerfolg nacheinander und schloss in der Gruppe B zum Führungsduo FC Barcelona und Vezprem HC auf.