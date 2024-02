Champions League: Magdeburg schlägt auch Wisla Plock

Der SC Magdeburg steuert in der Handball-Champions-League nach einem Arbeitssieg weiter auf Kurs Viertelfinale. Der Titelverteidiger bezwang den siebenmaligen polnischen Meister Wisla Plock mit 28:22 (13:14) und festigte mit 18:4 Punkten hinter Tabellenführer FC Barcelona (20:2) Rang zwei in Gruppe B, der zur direkten Qualifikation für die Runde der besten acht Teams reichen würde.

Der Bundesliga-Tabellenführer, der schon das Hinspiel mit 28:26 gewonnen hatte, ist somit seit September in 30 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Gegen Plock war allerdings ein hartes Stück Arbeit nötig, erst kurz nach der Pause ging das Team von Trainer Bennet Wiegert erstmals in Führung. Beste Werfer waren Tim Hornke und Lukas Mertens mit je sechs Toren.