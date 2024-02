Handball-CL: Erneuter Rückschlag für Bietigheim

Die Rückrunde in der Handball-Champions-League bleibt für die Frauen der SG BBM Bietigheim eine zähe Angelegenheit. Der deutsche Meister und Pokalsieger verlor am Sonntag gegen den ungarischen Vertreter Debreceni VSC 27:31 (15:13), es war bereits die sechste Pleite in den vergangenen sieben Spielen.