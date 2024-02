Kiel verpasst Champions-League-Coup gegen Wolffs Kielce

Wolff hext spät - Kiel verpasst Coup

THW Kiel hat in der Champions League den ganz großen Coup in Kielce verpasst. Am Ende läuft Andreas Wolff im Tor der Gastgeber heiß.

Kiel rettet kurz vor Schluss noch einen Punkt

© IMAGO/Michal Stanczyk/SID/IMAGO/MICHAL STANCZYK / CYFRASPORT