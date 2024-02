THW Kiel kann nach Heimsieg für Viertelfinale planen

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Tabellenführer der Gruppe A gewann sein Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht RK Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien problemlos mit 29:23 (19:10).

Kiel, das nur noch in der Königsklasse eine reelle Titelchance besitzt, begann gegen Nordmazedoniens Meister konzentriert und defensivstark, schon nach zwölf Minuten stand es 8:2. Die Gäste aus der Handball-Hochburg Bitola blieben auch in der Folge chancenlos und bekamen vor allem Elias Ellefsen a Skipagötu nie in den Griff - der Nationalspieler der Färöer war mit acht Toren bester Werfer.