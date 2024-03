Champions League: Kiel hat Gruppensieg vor Augen

In der Wohlfühloase Champions League winkt den Handballern des THW Kiel der Gruppensieg - und diesen will sich die Mannschaft von Trainer Filip Jicha unbedingt krallen. "Wir haben uns mit harter Arbeit die Position erarbeitet, mit einem Punkt gegen Zagreb die Gruppe gewinnen zu können. Natürlich wollen wir jetzt zu Hause diesen letzten Schritt gehen", sagte Jicha vor dem Gruppenfinale gegen den kroatischen Meister am Abend (18.45 Uhr/DAZN und Dyn).