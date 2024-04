CL: Bietigheim gewinnt Viertelfinal-Premiere

Der deutsche Frauen-Handballmeister SG BBM Bietigheim hat das erste Champions-League-Viertelfinale der Vereinsgeschichte gewonnen und nimmt überraschend Kurs auf das Final Four der Königsklasse. Das Team um Kapitänin Xenia Smits setzte sich am Sonntag gegen den dänischen Vizemeister Odense HB 30:26 (15:12) durch. Das Rückspiel steigt am kommenden Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und Dyn).