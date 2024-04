Handball: Bietigheim heiß auf historisches Viertelfinale

Für die SG BBM Bietigheim ist es laut Klubangaben das „bisher größte Spiel der Vereinsgeschichte“, für den deutschen Frauen-Handball etwas ganz Besonderes: Wenn der deutsche Meister am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und Dyn) die Däninnen von Odense HB zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League empfängt, geht es um den Einzug ins Final Four - und um sportliche Revanche.