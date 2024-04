Magdeburg in Champions League gegen Wolff und Kielce

Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Viertelfinale der Handball-Champions-League auf Nationaltorwart Andreas Wolff und Vorjahresfinalist KS Kielce. Das polnische Spitzenteam machte die Neuauflage des Endspiels von 2023 in den Playoffs gegen den dänischen Vertreter GOG Handbold durch ein 33:28 (16:12) perfekt. Schon das Hinspiel in Gudme hatten Wolff und Co. mit 33:25 für sich entschieden.