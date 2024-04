Magdeburg verliert Viertelfinal-Hinspiel in Kielce

Titelverteidiger SC Magdeburg muss nach einer Niederlage beim polnischen Meister Industria Kielce um die Qualifikation für das Finalturnier der Handball-Champions-League bangen. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen das Team um Nationaltorwart Andreas Wolff mit 26:27 (13:14) und braucht im Rückspiel am 1. Mai einen Sieg, um erneut das Final Four in Köln (8./9. Juni) zu erreichen.