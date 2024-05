Grijseels und Metz im Final Four der Champions League

Die DHB-Spielmacherin Alina Grijseels ist mit Metz Handball ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Nach einem 27:24-Sieg im Hinspiel, siegte Metz im Rückspiel mit 29:23 (15:14) gegen CSM Bukarest. Damit ist Metz als erstes Team für das Final Four am 1. und 2. Juni in Budapest qualifiziert.