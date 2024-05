"Herzzerreißend": Das ewige Drama des Andreas Wolff

Kurze Zeit später war dem deutschen Nationaltorhüter das Aus bewusster und die Enttäuschung spürbar. „Es tut sehr weh, und es brodelt auch in mir, weil wir nicht zum ersten Mal so unsere Ziele verspielt haben“, sagte ein „maßlos enttäuschter“ Wolff bei Dyn nach der 25:27-Niederlage gegen den SCM im Viertelfinale der Königsklasse.

„Nicht zum ersten Mal so“ – Wolff, der auch von „herzzerreißend“ sprach, spielte auf Niederlagen nach Siebenmeterwerfen und Verlängerung in der Champions League an. Zwei Mal hatte Wolff schon die Hand am Pott, zwei Mal musste er aber dem Finalgegner bei der Pokalübergabe zuschauen.

Barca zu stark

Eigentlich gilt Wolff als Siebenmeterkiller, was auch die Zahlen belegen. Deshalb ist sein Trauma auch so schwer zu erklären. Im Siebenmeter-Ranking der Champions League ist der gebürtige Euskirchener Erster. In elf Matches hielt er 17 von 39 Siebenmetern – eine Quote von 43,59.