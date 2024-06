Bietigheim steht im Finale der Handball-Champions-League

Die SG BBM Bietigheim hat erstmals das Finale der Handball-Champions-League der Frauen erreicht. Der deutsche Meister gewann sein Halbfinale gegen den französischen Topklub Metz HB um die deutsche Nationalmannschaftskapitänin Alina Grijseels mit 36:29 (14:15). Im Endspiel will Bietigheim am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN und Dyn) gegen Györi ETO KC aus Ungarn seine Premiere bei einem Final Four der Königsklasse krönen.