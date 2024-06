Champions League: Final Four bis 2029 in Köln

Das Final Four um den Champions-League-Titel im Handball findet für drei weitere Jahre in Köln statt. Der bisherige Vertrag zwischen der Europäischen Handballföderation EHF, der Stadt Köln und der Lanxess-Arena wurde am Freitag vorzeitig bis 2029 verlängert. Die Bekanntgabe der Einigung fand bei der Eröffnungsfeier einen Tag vor Beginn der diesjährigen 15. Auflage statt. Bereits seit 2010 wird in der Domstadt um die Krone der Königsklasse gespielt.