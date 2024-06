Champions League: Magdeburg scheitert im Halbfinale

Triplesieger SC Magdeburg hat beim Final Four der Handball-Champions-League das Finale und damit die Chance auf das historische Quadrupel verpasst. Der Titelverteidiger verlor am Samstag in Köln in einem dramatischen Spiel gegen den dänischen Meister Aalborg Handbold mit 26:28 (11:11). Das zweite Halbfinale bestreiten der Liga-Konkurrent THW Kiel und der spanische Rekordgewinner FC Barcelona (18.00 Uhr/Dyn und DAZN).