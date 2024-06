Handball: Champions-League-Titel zum Abschied? I THW Kiel

Kein Platz für große Gefühle: Der langjährige Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold will sich bei seinem Abschied vom THW Kiel voll auf den sportlichen Erfolg im Final-Four-Turnier konzentrieren. „Es war natürlich emotional, als wir nach so vielen Jahren unser letztes Spiel in Kiel hatten“, sagte Weinhold, der wie sein Teamkollege Niclas Ekberg die Norddeutschen im Sommer verlässt: „Aber jetzt haben wir uns vollkommen auf dieses Turnier und das Spiel gegen Barcelona eingeschworen. Deswegen denke ich persönlich gar nicht so viel darüber nach.“