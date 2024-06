Kiel-Trainer Jicha: "Glücklich" über Saisonende

Es war ein schweres Jahr für die Norddeutschen. Früh hatten sie sich aus dem Meisterrennen verabschiedet, im Pokal flog man bereits in der dritten Runde raus. Beim Final Four der Königsklasse zeigte Kiel dann am Samstagabend beim 18:30 im Halbfinale gegen den späteren Titelträger FC Barcelona einen desaströsen Auftritt. Der Erfolg im kleinen Finale am Sonntag gegen den SCM sei nun laut Jicha "ein positiver Abschluss der Saison". Nicht mehr, nicht weniger.