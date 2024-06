Handball Champions League: Barca gewinnt Krimi - Hansen unvollendet

von SID 09.06.2024 • 19:41 Uhr Mikkel Hansen verpasst die Krönung seiner Karriere. In seinem letzten Spiel verliert der Däne das Finale der Champions League. Der einzige Titel, dem der Weltstar noch gefehlt hatte.

Keine europäische Krone zum Abschied: Handball-Weltstar Mikkel Hansen hat in seinem letzten Spiel auf Vereinsebene den erstmaligen Gewinn der Champions League verpasst. Im dramatischen Finale des Final-Four-Turniers in Köln unterlag der 36-Jährige mit dem dänischen Meister Aalborg Handbold dem spanischen Rekordgewinner FC Barcelona 30:31 (15:15). Für die Katalanen war es bereits der elfte Erfolg beim wichtigsten europäischen Mannschaftswettbewerb.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kiel besiegt Magdeburg

Zuvor hatte sich der THW Kiel den dritten Platz gesichert. Die Norddeutschen, die am Samstag im Halbfinale ein deutliches 18:30 gegen Barca kassiert hatten, bezwangen im deutschen Duell Triplesieger SC Magdeburg mit 32:28 (23:14). Der SCM war nach einem 26:28-Krimi an Aalborg gescheitert.

Olympia-Gold, drei Weltmeisterschaften, eine EM: Hansen hatte in seiner langen Karriere, die im Sommer enden wird, bereits fast alles gewonnen. Für den Traum vom Titel in der Königsklasse gab er ein letztes Mal alles und steuerte acht Tore bei, die am Ende aber knapp nicht reichten.

Fans feiern Hansen zum Abschied

Die 20.000 Fans in Köln freuten sich auch ohne deutsche Beteiligung auf das Duell um die europäische Krone - schließlich wollten alle den letzten Auftritt von Hansen sehen. Dementsprechend laut war auch der Jubel, als der dreimalige Welthandballer ein letztes Mal die Champions-League-Bühne betrat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Katalanen starteten stark in das Endspiel, früh zog der Favorit auf 5:2 davon (8.). Wenige Sekunden später erzielte dann Hansen seinen ersten Treffer des Spiels (9.). Sichtlich angestachelt blieb Aalborg nun dran. Nach einer tollen Parade des Ex-Kielers Niklas Landin ging der Außenseiter auf der Gegenseite durch Mads Hoxer Hangaard dann erstmals sogar in Führung, bevor Barcelona in den letzten Sekunden vor der Pause zum 15:15 ausglich.

Hansen setzt Schlusspunkt an die Latte