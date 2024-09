Handball: Magdeburg bügelt Champions-League-Fehlstart aus

Norwegens Topteam Kolstad HB mit Ex-Bundesligastar Sander Sagosen war an der Elbe ohne Chance.

Im zweiten Anlauf hat der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg in der Champions League seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Erfolgscoach Bennet Wiegert setzte sich eine Woche nach dem Fehlstart beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged (29:31) gegen den norwegischen Topklub Kolstad HB um den früheren Bundesliga-Star Sander Sagosen mit 33:25 (18:9) durch.

Nach den Fahrlässigkeiten zum Auftakt der europäischen Königsklasse agierten Wiegerts Spieler vom Anwurf weg hochkonzentriert und beherrschten die noch sieglosen Skandinavier im zweiten Abschnitt auch mit angezogener Handbremse. Entsprechend gerieten die Gastgeber, die im dritten Spiel am Mittwoch (18.45 Uhr) in Dänemark bei Aalborg BK Revanche für die Halbfinalniederlage der Vorsaison nehmen wollen, zu keinem Zeitpunkt der Begegnung in Rückstand.