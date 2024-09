Handball: Magdeburg erkämpft Remis in Aalborg

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg kommt weiter nicht in den Flow: Nach der ersten Niederlage in der neuen Bundesligasaison gegen den THW Kiel am Sonntag erkämpften sich die Magdeburger in der Champions League bei Aalborg HB aber immerhin ein Remis. Beim vom deutschen Coach Maik Machulla trainierten dänischen Meister rettete der SCM bei der Neuauflage des Halbfinals der vergangenen Saison ein 33:33 (13:17).