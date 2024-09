Titelverteidiger Györ wieder zu stark für Ludwigsburg

Die Handballerinnen des HB Ludwigsburg haben die Neuauflage des Champions-League-Finals der Vorsaison verloren, der internationale Fehlstart für den deutschen Meister ist damit perfekt. Das Team, das unter dem Namen SG BBM Bietigheim 2023/24 in der europäischen Königsklasse für Furore gesorgt hatte, unterlag am Sonntag dem Titelverteidiger Györi ETO KC 26:31 (16:18).

Mit dem Titel im Supercup und zwei Siegen in der Bundesliga war Ludwigsburg national standesgemäß in die Saison gestartet. In der Champions League hat das Team Luft nach oben. Weiter geht es am kommenden Sonntag bei Rapid Bukarest, das nächste Heimspiel steht am 6. Oktober gegen Brest Bretagne Handball an. Die ersten sechs Teams der Achtergruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runden.