Champions League: Füchse verlieren in Lissabon

Die Füchse Berlin haben in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Handball-Bundesligist unterlag beim portugiesischen Meister Sporting Lissabon mit 33:35 (19:20). Mit sechs Punkten auf dem Konto ist Berlin nach der zweiten Niederlage im fünften Spiel aber noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen.

Zum Auftakt der Königsklasse hatte Berlin in der Gruppe A gegen den ungarischen Meister Telekom Veszprem verloren (31:32), es folgten drei Siege in Serie. Nächster Gegner in der Champions League ist am 24. Oktober Paris Saint-Germain, zuvor sind die Berliner wieder in der Bundesliga bei der MT Melsungen (19.00 Uhr/Dyn) gefordert.