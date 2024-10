Champions League: Ludwigsburg schlägt beim Letzten zurück

Der schlecht gestartete deutsche Handballmeister löst die Pflichtaufgabe beim Schlusslicht in Montenegro souverän.

Die Handballerinnen von HB Ludwigsburg haben nach dem Fehlstart in die Champions League den zweiten Sieg eingefahren. Der deutsche Meister und Vorjahresfinalist gewann sein fünftes Vorrundenspiel am Sonntag beim Tabellenschlusslicht der Gruppe B Buducnost Podgorica mit 36:25 (17:14) und meldete sich nach der Niederlage vergangene Woche gegen Spitzenreiter Brest erfolgreich zurück.

Gegen die Montenegrinerinnen, die seit Jahrzehnten die heimische Liga dominieren und in den vergangenen 32 Jahren stets den Meistertitel gewannen, tat sich Ludwigsburg allerdings zu Beginn schwer und ging erst in der zwölften Spielminute erstmals in Führung. Angeführt von Nationalspielerin Mareike Thomaier, mit sieben Treffern beste Torschützin der Gäste, baute Ludwigsburg den Vorsprung stetig aus.