Champions League: Magdeburg beendet Negativserie

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat seine Negativserie auf der internationalen Bühne beendet und den zweiten Saisonsieg in der Champions League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Mittwochabend 36:24 (16:12) gegen RK Zagreb durch und sicherte sich damit wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase.