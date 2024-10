Füchse feiern dritten CL-Sieg in Serie

Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League den dritten Sieg in Serie eingefahren und damit Kurs auf das Achtelfinale genommen. Gegen das polnische Spitzenteam Wisla Plock gewann das Team von Trainer Jaron Siewert in der heimischen Max-Schmeling-Halle nach einer spannenden Schlussphase mit 25:24 (12:12) und hält mit sechs Punkten auf Rang drei Anschluss an Tabellenführer Sporting Lissabon. Die noch ungeschlagenen Portugiesen sind in einer Woche nächster Gegner der Berliner.