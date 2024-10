Handball Champions League: Magdeburg kassiert nächsten Rückschlag

In der Champions League kommt der SC Magdeburg weiter nicht in Schwung. Gegen Nantes setzt es die nächste Pleite.

Auf den Statement-Sieg folgt ein herber Dämpfer: Die Handballer des SC Magdeburg haben in der Champions League den nächsten empfindlichen Rückschlag kassiert und vorerst den Anschluss an die Spitze verloren. Vier Tage nach dem Topspiel-Erfolg in der Liga gegen die SG Flensburg-Handewitt musste sich der deutsche Meister dem französischen Pokalsieger HBC Nantes mit 28:32 (16:15) geschlagen geben.