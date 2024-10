"Müssen punkten": Magdeburg in der Champions League unter Druck

Nach drei Pleiten in der Königsklasse am Stück ist der direkte Viertelfinaleinzug für den SC Magdeburg weit entfernt. Trainer Wiegert schlägt Alarm.

In der Bundesliga auf Kurs, in der Champions League mit dem Rücken zur Wand: Die Handballer des SC Magdeburg zeigen in dieser Saison zwei Gesichter, damit soll auf internationaler Bühne nun Schluss ein. „Wir müssen jetzt Punkte holen – gegen wen auch immer“, forderte Trainer Bennet Wiegert vor dem Heimspiel in der Königsklasse gegen RK Zagreb in der Sport Bild.