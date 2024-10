Wiegert stolz: Magdeburg beendet Negativserie

Nach vier Spielen ohne Sieg zeigt der deutsche Handball-Meister in der Champions League eine Reaktion.

Mit dem 36:24 (16:12) gegen RK Zagreb in der Champions League hatte sein SCM nach vier sieglosen Spielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Mit fünf Punkten liegt Magdeburg allerdings in der Gruppe B weiter nur auf dem siebten Platz, der das Aus nach der Vorrunde bedeuten würde.

Mut machte Wiegert aber vor allem die Art und Weise, wie sich seine Spieler aus einer Schwächephase in Halbzeit zwei herausholten. Nach 16:12 stand es nach Wiederanpfiff plötzlich 16:16. Der Ausgleich aber wirkte wie ein Weckruf, mit einem 5:0-Lauf zogen die Magdeburger davon. Als dann auch noch Zagrebs Abwehrspezialist Patryk Walczak in der 40. Minute die Rote Karte sah, war die Partie endgültig gelaufen.

In der Bundesliga geht es für die Magdeburger am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) gegen den TBV Lemgo weiter. Im Gegensatz zur Champions League ist das Wiegert-Team auf nationaler Ebene gut in die Saison gestartet, mit sechs Siegen und einer Niederlage ist der SCM Dritter.