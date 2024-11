CL: Ludwigsburg unterliegt Tabellennachbar Kristiansand

Der deutsche Meister verliert in Norwegen deutlich. Im Kampf ums Weiterkommen richtet sich der Fokus auf Rang sechs.

Der deutsche Meister verliert in Norwegen deutlich. Im Kampf ums Weiterkommen richtet sich der Fokus auf Rang sechs.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League zwei Big Points im Kampf um die K.o.-Phase verpasst. Der deutsche Meister von Trainer Jakob Vestergaard verlor beim dreimaligen Königsklassen-Champion Vipers Kristiansand 23:30 (11:16) und hat in der Tabelle der Gruppe B vorerst den Anschluss an die Norwegerinnen verloren.