Wiegert nach CL-Rückschlag: "Nehme ich auf meine Kappe"

SCM-Trainer Bennet Wiegert gesteht Fehler nach der Niederlage in Zagreb ein. Nach der dritten Niederlage in Folge werden die Aufgaben für Magdeburg aber nicht leichter.

Bennet Wiegert vom deutschen Handballmeister SC Magdeburg hat die Verantwortung für die bittere Königsklassen-Pleite in Kroatien übernommen. „Das, was passiert ist, nehme ich auf meine Kappe“, sagte Wiegert laut der Magdeburger Volksstimme nach dem 18:22 (7:11) bei Schlusslicht RK Zagreb: „Sorry an die mitgereisten Fans, die diesen Aufwand auf sich genommen haben.“