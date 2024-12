Nächster CL-Sieg für Füchse: Viertelfinalticket in Sichtweite

Die Füchse Berlin haben eine realistische Chance auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gewann in einem Krimi 33:32 (21:19) gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und hält durch den dritten Königsklassen-Sieg in Folge Anschluss an die ersten beiden Plätze der Gruppe A.

Freihöfer als bester Werfer

Linksaußen Tim Freihöfer war am Donnerstagabend mit zehn Toren der beste Werfer der Berliner. In einem Spiel, das vor allem von den Offensivreihen geprägt wurde, trafen die Berliner in der engen Schlussphase die klügeren Entscheidungen. Nationalspieler Nils Lichtlein gelang in der Schlussminute ein wertvoller Ballgewinn in der Defensive, den folgenden Angriff brachte der Hauptstadtklub über die Zeit.