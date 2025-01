Handball-CL: Ludwigsburg macht wichtigen Playoff-Schritt

Die Spielerinnen der HB Ludwigsburg machen in der Königsklasse einen großen Schritt Richtung Playoffs.

Die Spielerinnen der HB Ludwigsburg machen in der Königsklasse einen großen Schritt Richtung Playoffs.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League einen großen Schritt Richtung Playoffs gemacht. Der deutsche Meister und Vorjahresfinalist setzte sich am Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht Buducnost Podgorica mit 26:18 (13:10) durch und festigte mit nun neun Punkten auf dem Konto und noch vier ausstehenden Spielen in der Gruppe B Platz fünf, der zum Weiterkommen ausreichen würde.