Sieg vergeben: Ludwigsburg mit Remis in Esbjerg

Nach 20 Minuten schafften es die Handballerinnen aus Ludwigsburg, sich deutlich abzusetzen - Esbjerg warf in der Phase ganze neun Minuten kein Tor. Die Däninnen starteten jedoch deutlich besser in die zweite Hälfte und kamen schnell bis auf zwei Tore an Ludwigsburg heran. Bis zum Schlusspfiff schenkten sich die beiden Vereine nichts mehr und trennten sich schließlich mit einem Unentschieden, das Esbjerg zunächst an die Tabellenspitze brachte. Ludwigsburg befindet sich nach seinem neunten Spiel hingegen auf Platz sechs der Gruppe B.