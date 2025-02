Berlins Champions-League-Siegesserie gerissen

Der deutsche Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League einen Rückschlag für seine Hoffnungen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale erlitten. Am drittletzten Vorrundenspieltag kassierte das Team von Trainer Jaron Siewert beim polnischen Spitzenteam Wisla Plock mit 27:32 (11:19) nach vier Königsklassen-Siegen in Serie wieder eine Niederlage.