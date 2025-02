Champions League: SC Magdeburg patzt in Norwegen

Nach zuletzt vier Siegen nacheinander kassiert der SC Magdeburg eine Niederlage. In der Champions League verliert der deutsche Meister in Norwegen.

Champions League: Magdeburg hat von Beginn an Probleme

Magdeburg, das unter anderem ohne den angeschlagenen Starspieler Gisli Kristjansson auskommen musste, hatte in Trondheim von Beginn an Mühe und leistete sich zu viele technische Fehler. In der ersten Halbzeit hielt der SCM zunächst den Kontakt zu den Norwegern, die nach der Pause angeführt vom stark aufgelegten Schweden Simon Jeppsson (11 Tore) aber davonzogen. Magdeburg hatte in Matthias Musche (9) seinen besten Werfer.