Handball: Berlin mit Pflichtsieg in der Champions League

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat im Kampf um die direkte Qualifikation für das Champions-League-Viertelfinale einen Pflichtsieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten Fredericia HK aus Dänemark gewann die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert am Donnerstag mit 36:29 (18:14). Lasse Andersson war mit zwölf Toren bester Werfer der Füchse, Welthandballer Mathias Gidsel kam auf acht Treffer.

In der Gruppe A hielten die Berliner mit dem vierten Sieg in Serie Anschluss an die ersten beiden Plätze. Drei Spieltage vor Ende der Vorrunde kommt Berlin auf 14 Punkte.