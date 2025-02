Handball-Champions-League: Magdeburg triumphiert in Polen

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Champions League einen wichtigen Sieg gefeiert. Trotz der Ausfälle der Stammkräfte Christian O’Sullivan und Albin Lagergren gewann das Team von Trainer Bennet Wiegert beim Tabellenfünften Vive Kielce in Polen 29:25 (16:10) und holte sich damit den sechsten Platz zurück.

Zuvor hatte das norwegische Team Kolstad Handbold mit einem Sieg gegen HBC Nantes vorgelegt, nur die Top sechs beider Gruppen ziehen in die K.o.-Phase ein.

Für den SCM ist es der vierte Sieg im elften Spiel. Magdeburg hatte im vergangenen Jahr als Titelverteidiger in der Champions League Platz vier belegt. In der Bundesliga liegt das Wiegert-Team auf Platz sechs und ist am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Spitzenreiter MT Melsungen gefordert.