Handball-CL: Ludwigsburg verliert zum Vorrundenabschluss

Dass Ludwigsburg die Gruppe B auf Platz fünf abschließen würde, hatte bereits vor dem Anwurf festgestanden. Nun geht es für den Vorjahresfinalisten ins Play-off gegen den Vierten aus Gruppe A, den 29-maligen slowenischen Meister Krim Mercator Ljubljana. Das Hinspiel in Ludwigsburg findet am 22. oder 23. März statt, beim Wiedersehen in Slowenien am 29./30. März fällt dann die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale.