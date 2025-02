Ludwigsburg bezwingt Bukarest in der Champions League

In der zweitklassigen European League wenden derweil die Handballerinnen von Borussia Dortmund das Aus in der Gruppenhase ab.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League den dritten Sieg in Serie eingefahren. Der deutsche Meister bezwang Rapid Bukarest dank einer starken Anfangsphase und sieben Toren von Nationalspielerin Xenia Smits mit 30:24 (17:14). Die Ludwigsburgerinnen sind bereits für die Play-offs qualifiziert und liegen bei noch zwei ausstehenden Spieltagen auf Platz fünf von acht Teams in der Gruppe B.

Derweil wendeten die Handballerinnen von Borussia Dortmund in der zweitklassigen European League das Aus in der Gruppenphase ab: Die Dortmunderinnen feierten beim 30:27 (12:10) gegen Ikast HB aus Dänemark den ersten Sieg in der Gruppe B und haben somit weiterhin Chancen auf das Viertelfinale. Die beiden Gruppenersten ziehen jeweils in nächste Runde ein, vier von sechs Spielen sind absolviert.