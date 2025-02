Schiedsrichter bricht zusammen! Großer Schreck in der Champions League

Schreckmoment in der Handball Champions League ! Im Spiel zwischen dem ungarischen Spitzenklub Veszprem und Sporting Lissabon ist Schiedsrichter Jesper Madsen bewusstlos zusammengeklappt.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause, als der dänische Unparteiische in der 29. Minute plötzlich zu Boden fiel. Wenige Momente kurz vor seinem Zusammenbruch merkte Madsen, dass etwas nicht mit ihm stimme.

Kollege pfeift Spiel alleine zu Ende

Nach längerer Behandlungspause wurde er unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage aus der Halle gefahren. Madsen war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder bei Bewusstsein. Das Spiel pfiff sein Referee-Partner Mads Hansen, mit dem Madsen zu den besten Schiedsrichter-Duos in ganz Europa gehört, in der Folge alleine zu Ende.

Den Sieg sicherte sich am Donnerstagabend der Gastgeber aus Veszprem, der Sporting mit 33:32 (16:17) niederrang. Der Erfolg rückte bei den Ungarn allerdings in den Hintergrund: „Wir waren schockiert über das, was vorgefallen ist“, erklärte Veszprem-Cheftrainer Xavier Pascual.