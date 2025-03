Champions League: Füchse wahren Viertelfinalchancen

Der deutsche Vizemeister siegte quasi in letzter Sekunde in Ungarn.

Der deutsche Vizemeister siegte quasi in letzter Sekunde in Ungarn.

Handball-Vizemeister Füchse Berlin hat in der Champions League in dramatischer Manier seine Chancen auf den direkten Einzug ins Viertelfinale gewahrt.

Durch einen 33:32 (17:16)-Zittersieg zum Vorrundenabschluss beim ungarischen Gruppensieger KC Veszprem rückte der Hauptstadt-Klub auf den benötigten Rang zwei der Tabelle vor, benötigt für den Sprung in die Runde der besten acht ohne den Umweg über die Play-offs am späteren Donnerstagabend Schützenhilfe des polnischen Vertreters Wisla Plock gegen seinen Rivalen Sporting Lissabon.

Freihöfer mit acht Toren

In der Gruppe B hatte der deutsche Meister SC Magdeburg die Vorrunde am Mittwoch auf Platz vier beendet. Der Gegner für das Team von Trainer Bennet Wiegert in den Play-offs steht ebenfalls erst am späteren Donnerstagabend fest.