Champions League: Magdeburg auf Rang vier in die Play-offs

Der deutsche Handball-Meister zieht durch einen Sieg am letzten Spieltag der Gruppenphase noch am ungarischen Vertreter Pick Szeged vorbei.

Der deutsche Handball-Meister zieht durch einen Sieg am letzten Spieltag der Gruppenphase noch am ungarischen Vertreter Pick Szeged vorbei.

Der SC Magdeburg hat seine Ausgangsposition für die Play-offs in der Handball-Champions-League am letzten Spieltag der Gruppenphase verbessert. Durch einen 31:24 (13:13)-Erfolg gegen Pick Szeged verdrängte der deutsche Meister den ungarischen Vertreter noch vom vierten Platz der Gruppe A.

Somit trifft das Team von Trainer Bennet Wiegert in den Play-offs, in denen es in Hin- und Rückspiel (26./27. März und 2./3. April) um den Einzug ins Viertelfinale geht, auf den Fünften der Gruppe A, die am Donnerstag den letzten Spieltag absolviert.