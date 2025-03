Champions-League-Playoffs mit Magdeburg & Füchse Berlin heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.03.2025 • 16:00 Uhr Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg müssen beide auswärts in den Champions-League-Playoffs ran.

Nach einer intensiven Gruppenphase in der Handball Champions League steht die K.O.-Phase an. Los geht es aber nicht direkt mit den Viertelfinals, sondern zunächst müssen unter anderem der SC Magdeburg und die Füchse Berlin in den Playoffs ran.

Für beide Mannschaften stehen am Abend die Hinspiele in den Playoffs an. Magdeburg reist nach Bukarest (18:45 Uhr), während die Füchse bei Kielce in Polen antreten (20:45 Uhr).

Handball: So verfolgen Sie die Champions-League-Playoffs mit Magdeburg und Füchse Berlin

TV : -

: - Livestream : Dyn, DAZN

: Dyn, DAZN Liveticker: SPORT1

Dinamo Bukarest gegen Magdeburg

Der SC Magdeburg muss in der Champions League gegen CS Dinamo Bukarest abliefern (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Mit zwölf Zählern beendete Dinamo Bukarest die Gruppenphase auf dem fünften Platz in Gruppe A. Der SC Magdeburg belegte mit 13 Punkten in Gruppe B den vierten Platz und erreichte damit erneut die K.-o.-Runde.

Dinamo nimmt zum dritten Mal an der Playoff-Phase der Königsklasse teil. Das Team erreichte schon 2019/20 und 2022/23 die nächste Runde. Im Gegensatz dazu kann der SCM in dieser Phase des Wettbewerbs auf deutlich mehr Erfahrung zurückblicken: Das Team aus Sachsen-Anhalt überstand sechsmal die Gruppenphase und krönte sich 2023, nach dem ersten Titelgewinn im Jahr 2002, sogar zum Champions-League-Sieger.

Der SC Magdeburg war in den beiden bisherigen Begegnungen in der EHF Champions League überlegen. In der Gruppenphase der Saison 2022/23 konnte das Team beide Spiele gegen Dinamo Bukarest für sich entscheiden.

KS Kielce – Füchse Berlin

In den EHF Champions-League-Playoffs reisen die Berliner im Hinspiel nach Polen und treten gegen KS Kielce an (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Füchse verpassten nur knapp den direkten Einzug ins Viertelfinale. Im Fernduell schob am letzten Spieltag der Gruppe ein Last-Minute-Ausgleich von Sporting Lissabon die Füchse auf den 3. Platz. Nun gilt es, die Hürde Kielce zu meistern, die in ihrer Gruppe mit Platz 6 hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.