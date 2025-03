Handball: Ludwigsburg trotz Niederlage im Viertelfinale

Am Sonntagnachmittag gestaltete sich die Partie in der ersten Hälfte über lange Zeit ausgeglichen, nach Wiederanpfiff wackelte der deutsche Meister dann aber plötzlich. Die Sloweninnen setzten sich kontinuierlich ab und erarbeiteten einen zwischenzeitlichen Vorsprung von fünf Toren. In Gefahr geriet Ludwigsburgs Einzug in die nächste Runde aber nicht mehr. Erfolgreichste Werferin bei den Gästen war Viola Leuchter mit vier Toren.