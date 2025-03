Handball: SCM vor Einzug ins Champions-League-Viertelfinale

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg steht in der Champions League vor dem erneuten Einzug ins Viertelfinale. Der Vorjahres-Vierte gewann in der Play-off-Runde das Hinspiel beim rumänischen Topklub Dinamo Bukarest 30:26 (16:11).

Am späteren Mittwochabend (20.45 Uhr) wollen auch die Füchse Berlin den ersten Schritt in die Runde der besten Acht machen. Der Vizemeister tritt zum Auftakt der K.o.-Phase in Polen beim früheren Titelgewinner KS Kielce an.