Champions League: Füchse dank Gidsel auf dem Weg nach Köln

Die Berliner sichern sich einen klaren Vorsprung vor dem Viertelfinal-Rückspiel in Aalborg. Welthandballer Mathias Gidsel überragt gegen seine Landsleute

Die Füchse Berlin haben sich im Kampf um den Einzug ins Final Four der Handball-Champions-League eine hervorragende Ausgangslage erspielt. Angeführt vom überragenden Welthandballer Mathias Gidsel feierte der Bundesliga-Spitzenreiter gegen den dänischen Spitzenklub Aalborg HB mit 37:29 (14:15) einen beeindruckenden Heimsieg, das Finalturnier in Köln (14./15. Juni) ist zum Greifen nah.

Der „Traum, nach Titeln zu greifen“, wie Gidsel es vor dem Spiel formuliert hatte, lebt damit weiter. Mit dem komfortablen Vorsprung im Rücken gehen die Füchse ins Rückspiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn und DAZN) in Dänemark. „Das ist eine Riesenchance für uns. Wir spielen gegen Aalborg um das Final Four – und danach kümmere ich mich um die Meisterschaft“, hatte Gidsel bereits vor der Partie gesagt.