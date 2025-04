Champions League: Füchse lösen Viertelfinal-Ticket

Das Final Four ist für die Füchse Berlin nur noch einen Schritt entfernt. Nun wartet Aalborg.

Die Füchse Berlin haben erstmals seit 13 Jahren das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dem Vizemeister um den überragenden Welthandballer Mathias Gidsel genügte in einem Offensivspektakel gegen Industria Kielce ein 37:37 (21:24), um sich dank des souveränen Vorsprungs aus dem Hinspiel (33:27) durchzusetzen.

Die Partie sei so intensiv „wie ein olympisches Finale“ gewesen, sagte Gidsel abgekämpft: „Unglaublich intensiv, viele harte Zweikämpfe, viele zweiminütige Unterbrechungen, eine unglaubliche Atmosphäre. Es war eines der härtesten Spiele überhaupt.“

Im Kampf um die Teilnahme am Final Four in Köln (14./15. Juni) wartet Ende des Monats nun das dänische Starensemble von Aalborg HB auf die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert.