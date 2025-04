Handball: Deutscher Meister verpasst CL-Coup

Die Handballerinnen des deutschen Meisters HB Ludwigsburg haben in der Champions League einen Coup verpasst. Das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Jakob Vestergaard verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Györi ETO KC nach einer 24:21-Führung noch mit 24:25 (14:16). Das Rückspiel findet am kommenden Wochenende in Ungarn statt.